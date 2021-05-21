Президент ИИХФ — о Путине: это не тот человек, которого мы себе представляем

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о дружбе с президентом России Владимиром Путиным.

«Впервые мы встретились в декабре 1999-го на Кубке Балтики перед предстоявшим в следующем году чемпионатом мира в Санкт-Петербурге. Их ледовая арена стояла недостроенной из-за отсутствия финансирования. Не хватало около 30 миллионов. Президент Федерации хоккея России Александр Стеблин попросил меня приехать в Россию и поговорить с премьер-министром Владимиром Путиным. Когда мы впервые встретились, между нами будто что-то щёлкнуло. Я сказал ему: «Если вы станете президентом в марте 2000 года, я был бы очень рад пригласить вас на открытие чемпионата мира».

Это не тот человек, которого мы себе представляем. Он гнёт свою линию. Он делает то, что говорит. Возвращаясь к СМИ: в каждой стране 10% населения не согласны с правительством, в России это 14 миллионов человек. И если вы позволите им диктовать своё мнение и проигнорируете остальные 90%, картина будет искажена. Но я не хочу заниматься политикой. Могу сказать только то, что я ценю его, как личность.

У России очень сложная история. Впервые я побывал в СССР в 1981 году при Брежневе. Было много проблем. В 2000-м пришёл Путин и вернул определённую национальную гордость, порядок и дисциплину. Это потрясающее достижение. На протяжении 40 лет я посещаю Россию. А тех, кто меня за это критикует, хочу спросить: «Вы знаете, что пережили эти люди? Вы были там?». Удержать такую ​​огромную страну вместе — большое достижение. Чему мы, швейцарцы с нашим 8-миллионным населением, можем научить россиян?" — приводит слова Фазеля Inoprosport со ссылкой на подкаст «Eisbrecher».