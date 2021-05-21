Чешский журналист: ни в коем случае не недооцениваю Россию. Она может быть опасна

Обозреватель Denik Sport Павел Барта поделился ожиданиями от матча сборных Чехии и России на чемпионате мира. Встреча состоится сегодня, 21 мая.
«Будет очень важная игра, обе команды хотят взять хороший старт на турнире. И составы будут немного отличаться, у нас в Праге не было Враны и Кубалика, звенья будут другими. У России тоже появятся новые лица в обороне. Непростой матч, он может задать правильную атмосферу. Команды же живут в «пузыре», там особо нечем заняться. Игроки сидят в отеле, больше обычного думают о том, что случилось в игре. Обычно они могли выйти в город, отдохнуть, развеяться, забыть ненадолго о хоккее. А сейчас всё внимание на игру.
Как сказал тренер, мы не хотим играть в трусливый хоккей в матче с Россией, отсиживаться в обороне. Хотим показывать активный, атакующий хоккей. У нас отличные атакующие игроки, почему бы их не использовать? Возможно, тренеры и отметили, что вратарская линия – слабое место России, но я ни в коем случае не недооцениваю русских. Матч может быть совершенно непохожим на пражский», — сказал Барта «Чемпионату».
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