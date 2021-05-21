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Чешский журналист: ни в коем случае не недооцениваю Россию. Она может быть опасна

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Чешский журналист: ни в коем случае не недооцениваю Россию. Она может быть опасна
Елена Кузнецова
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Обозреватель Denik Sport Павел Барта поделился ожиданиями от матча сборных Чехии и России на чемпионате мира. Встреча состоится сегодня, 21 мая.

«Будет очень важная игра, обе команды хотят взять хороший старт на турнире. И составы будут немного отличаться, у нас в Праге не было Враны и Кубалика, звенья будут другими. У России тоже появятся новые лица в обороне. Непростой матч, он может задать правильную атмосферу. Команды же живут в «пузыре», там особо нечем заняться. Игроки сидят в отеле, больше обычного думают о том, что случилось в игре. Обычно они могли выйти в город, отдохнуть, развеяться, забыть ненадолго о хоккее. А сейчас всё внимание на игру.

Как сказал тренер, мы не хотим играть в трусливый хоккей в матче с Россией, отсиживаться в обороне. Хотим показывать активный, атакующий хоккей. У нас отличные атакующие игроки, почему бы их не использовать? Возможно, тренеры и отметили, что вратарская линия – слабое место России, но я ни в коем случае не недооцениваю русских. Матч может быть совершенно непохожим на пражский», — сказал Барта «Чемпионату».

«Не хотим играть с Россией в трусливый хоккей». Чего ждут от матча с русскими в Чехии «Не хотим играть с Россией в трусливый хоккей». Чего ждут от матча с русскими в Чехии
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