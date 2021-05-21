Сборная России дозаявила пятерых игроков перед матчем с чехами на ЧМ-2021

В заявке сборной России на чемпионат мира 2021 года произошли изменения. Так, в списке, опубликованном на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ), появились пять дополнительных имён.

В заявку добавлены защитник Григорий Дронов и нападающие Эмиль Галимов, Дмитрий Воронков, Иван Морозов и Евгений Тимкин.

На групповом этапе команда Валерия Брагина сыграет с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Чехии.