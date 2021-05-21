Кожевников дал советы игрокам сборной России перед матчем с Чехией на ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от старта чемпионата мира 2021 года. В первом матче на турнире россияне встретятся с чехами.
«Нашей сборной нужно внимательнее играть в обороне. Нападающие должны стать с защитниками одним целым. Чехи сильны в контратаках. На них нас ловили в прошлом матче, именно в этом мы прокололись.
Мощная атака у чехов это громко сказано. Они бегут вперёд что ли? Повторюсь, чехи играют на контратаках, они приучены к этому с самого детства. Этот элемент у них очень силён. Защитники должны помогать нашему вратарю. Это самое главное.
Главная сильная сторона нашей сборной — командная игра. У нас должны быть отточены все связи и комбинации. У нас нет звёзд, может, это и хорошо. Будем играть в комбинационный хоккей, друг на друга», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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