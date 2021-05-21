Илья Самсонов высказался о результативной ошибке в матче с «Бостоном»
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов прокомментировал собственную ошибку во втором овертайме третьего матча серии плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой «Бостона» со счётом 3:2.
Во втором овертайме Самсонов оставил шайбу за воротами, но защитник Джастин Шульц не смог помешать нападающему «Брюинз» Крэйгу Смиту завести её в пустые ворота. После этого капитан «Вашингтона» Александр Овечкин разломал собственную клюшку.
«Порой у нас возникают не очень приятные ситуации за воротами. Но мы исправимся, станем лучше, будем больше общаться, чаще говорить. Мы станем лучше.
В раздевалке мне все помогали, тренеры и все остальные. Намного легче играть, когда чувствуешь поддержку партнёров», — цитирует Самсонова пресс-служба НХЛ.
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