Юрий Бабенко возглавил «Витязь», в тренерский штаб вошёл Андрей Марков

Пресс-служба «Витязя» объявила о формировании нового тренерского штаба команды. Его возглавил Юрий Бабенко, который ранее работал в московском «Динамо», юниорской и молодёжной сборных России.

В тренерский штаб специалиста вошёл 42-летний Андрей Марков. Он в составе сборной России становился чемпионом мира 2008 года в Квебеке (Канада).

Также работу в команде продолжат Максим Бец, Андрей Малков, Артём Оленев и Олег Новицкий. Все они войдут в тренерский штаб Бабенко. Тренером по общефизической подготовке стал Алексей Рябков, который провёл минувший сезон в «Сибири».

«Витязь» в минувшем сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда не смогла выйти в плей-офф Кубка Гагарина.