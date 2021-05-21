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Вне заявки сборной России на ЧМ остаются 8 хоккеистов, среди них Толчинский

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вне заявки сборной России на ЧМ остаются 8 хоккеистов, среди них Толчинский
Антон Мозговой
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Сегодня, 21 мая, сборная России обновила заявку на чемпионат мира. Вне заявки остаётся группа игроков.

Так, в итоговом списке отсутствуют голкипер Иван Федотов, защитник Алексей Марченко и нападающие Андрей Кузьменко и Сергей Толчинский. Также в специальном «пузыре» в Риге готовятся Кирилл Кирсанов, Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин. Их фамилии пока не внесены в заявку сборной России.

Толчинский является MVP Кубка Гагарина сезона-2020/21.

На групповом этапе команда Валерия Брагина сыграет с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 победила сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Чехии.

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