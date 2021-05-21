Барри Тротц на вопрос о пяти пропущенных Варламовым шайбах: надо пересмотреть игру

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц ответил на вопрос об игре голкипера команды Семёна Варламова в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (4:5). Россиянин пропустил пять голов и отразил 22 броска.

«Мне нужно будет ещё раз посмотреть игру. Иногда первая реакция бывает не самой точной. Но мы ещё раз всё проанализируем и посмотрим, что могли сделать», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

В составе победителей забивали Крис Летанг, Джефф Картер (дважды), Джейсон Цукер и Брэндон Танев. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. За «Айлендерс» забивали Скотт Мейфилд, Энтони Бовиллье и Кэл Клаттербак (дважды). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга».