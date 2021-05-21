Барри Тротц на вопрос о пяти пропущенных Варламовым шайбах: надо пересмотреть игру
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц ответил на вопрос об игре голкипера команды Семёна Варламова в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (4:5). Россиянин пропустил пять голов и отразил 22 броска.
«Мне нужно будет ещё раз посмотреть игру. Иногда первая реакция бывает не самой точной. Но мы ещё раз всё проанализируем и посмотрим, что могли сделать», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
В составе победителей забивали Крис Летанг, Джефф Картер (дважды), Джейсон Цукер и Брэндон Танев. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. За «Айлендерс» забивали Скотт Мейфилд, Энтони Бовиллье и Кэл Клаттербак (дважды). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга».
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