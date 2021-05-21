«Витязь» объявил о переходе финского защитника Кемиляйнена
Поделиться
«Витязь» объявил о подписании контракта с 29-летним защитником Валттери Кемиляйненом. Ранее хоккеист выступал за «Таппару».
В составе сборной Финляндии Кемиляйнен провёл шесть матчей в Евротуре. В прошлом сезоне он провёл три матча.
В прошлом сезоне «Витязь» не смог пробиться в плей-офф КХЛ.
Кемиляйнен является воспитанником юношеской команды «Дискос». Также он выступал за «ЮП» из города Ювяскюля. В составе «Таппары» в 2017 году стал чемпионом Финляндии.
В минувшем сезоне 29-летний игрок за «Таппару» в регулярном чемпионате Финляндии провёл 31 матч и набрал 25 (11+14) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф в его активе 3 (1+2) балла в 9 играх при полезности «-3». «Таппара» уступила в матчах за бронзу ХИФКу.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 мая 2021
-
15:17
-
15:15
-
15:03
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:13
-
13:58
-
13:56
-
13:46
-
13:38
-
13:22
-
13:21
-
13:11
-
13:05
-
13:00
-
12:51
-
12:32
-
12:30
-
12:22
-
12:02
-
11:51
-
11:30
-
11:30
-
11:00
-
10:49
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
09:52
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:20
-
09:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам