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«Витязь» объявил о переходе финского защитника Кемиляйнена

«Витязь» объявил о переходе финского защитника Кемиляйнена
Антон Мозговой
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«Витязь» объявил о подписании контракта с 29-летним защитником Валттери Кемиляйненом. Ранее хоккеист выступал за «Таппару».

В составе сборной Финляндии Кемиляйнен провёл шесть матчей в Евротуре. В прошлом сезоне он провёл три матча.

В прошлом сезоне «Витязь» не смог пробиться в плей-офф КХЛ.

Кемиляйнен является воспитанником юношеской команды «Дискос». Также он выступал за «ЮП» из города Ювяскюля. В составе «Таппары» в 2017 году стал чемпионом Финляндии.

В минувшем сезоне 29-летний игрок за «Таппару» в регулярном чемпионате Финляндии провёл 31 матч и набрал 25 (11+14) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф в его активе 3 (1+2) балла в 9 играх при полезности «-3». «Таппара» уступила в матчах за бронзу ХИФКу.

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