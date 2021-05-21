Россия — Чехия: составы на матч чемпионата мира по хоккею – 2021

Сегодня, 21 мая, в Риге (Латвия) стартует чемпионат мира. Сборная России в первом матче на турнире сыграет с Чехией.

Команды обнародовали стартовые составы. Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов.

Состав сборной России:

1 звено: Барабанов, Шалунов, Окулов — Зуб, Задоров.

2 звено: Слепышев, Карнаухов, Григоренко — Гавриков, Проворов

3 звено: Галимов, морозов, Бурдасов — Ожиганов, Рафиков

4 звено: Швец-Роговой, Каменев, Воронко — Дронов, Тимкин.

Встреча начнётся в 16:15 мск.