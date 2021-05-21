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Россия — Чехия: составы на матч чемпионата мира по хоккею – 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — Чехия: составы на матч чемпионата мира по хоккею – 2021
Антон Мозговой
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Сегодня, 21 мая, в Риге (Латвия) стартует чемпионат мира. Сборная России в первом матче на турнире сыграет с Чехией.

Команды обнародовали стартовые составы. Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов.

Состав сборной России:

1 звено: Барабанов, Шалунов, Окулов — Зуб, Задоров.
2 звено: Слепышев, Карнаухов, Григоренко — Гавриков, Проворов
3 звено: Галимов, морозов, Бурдасов — Ожиганов, Рафиков
4 звено: Швец-Роговой, Каменев, Воронко — Дронов, Тимкин.

Встреча начнётся в 16:15 мск.

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