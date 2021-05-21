Россия — Чехия: составы на матч чемпионата мира по хоккею – 2021
Поделиться
Сегодня, 21 мая, в Риге (Латвия) стартует чемпионат мира. Сборная России в первом матче на турнире сыграет с Чехией.
Команды обнародовали стартовые составы. Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов.
Состав сборной России:
1 звено: Барабанов, Шалунов, Окулов — Зуб, Задоров.
2 звено: Слепышев, Карнаухов, Григоренко — Гавриков, Проворов
3 звено: Галимов, морозов, Бурдасов — Ожиганов, Рафиков
4 звено: Швец-Роговой, Каменев, Воронко — Дронов, Тимкин.
Встреча начнётся в 16:15 мск.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 мая 2021
-
15:17
-
15:15
-
14:15
-
14:13
-
13:38
-
13:22
-
12:51
-
12:30
-
12:22
-
12:02
-
11:51
-
11:30
-
11:00
-
10:49
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
06:00
- 20 мая 2021
-
23:31
-
23:04
-
22:16
-
21:58
-
21:04
-
20:48
-
20:34
-
19:55
-
19:35
-
19:27
-
19:00
-
18:58
-
18:05
-
17:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам