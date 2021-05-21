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«Твиттер» сборной России — о голе Бурдасова: как лазером прочертил

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Твиттер» сборной России — о голе Бурдасова: как лазером прочертил
Владимир Лаевский
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«Твиттер» Федерации хоккея России отреагировал на шайбу нападающего Антона Бурдасова в матче с командой «Чехии».

Календарь ЧМ-2021

«Антон! Мы говорим Бурдасов — вы говорите бросок. И это голевой! Первая шайба сборной России на ЧМ-2021. Как лазером прочертил», — говорится в сообщении.

В эти минуты продолжается первый период матча сборной России и Чехии. На 5-й минуте встречи Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов. Эта шайба стала первой на чемпионате мира – 2021. Отметим, что встреча с чехами является для 30-летнего Бурдасова первой на взрослом чемпионате мира.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

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