«Твиттер» сборной России — о голе Бурдасова: как лазером прочертил

«Твиттер» Федерации хоккея России отреагировал на шайбу нападающего Антона Бурдасова в матче с командой «Чехии».

«Антон! Мы говорим Бурдасов — вы говорите бросок. И это голевой! Первая шайба сборной России на ЧМ-2021. Как лазером прочертил», — говорится в сообщении.

В эти минуты продолжается первый период матча сборной России и Чехии. На 5-й минуте встречи Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов. Эта шайба стала первой на чемпионате мира – 2021. Отметим, что встреча с чехами является для 30-летнего Бурдасова первой на взрослом чемпионате мира.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.