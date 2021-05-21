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Статистика первого периода матча Россия – Чехия: Самонов отразил четыре из пяти бросков

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Статистика первого периода матча Россия – Чехия: Самонов отразил четыре из пяти бросков
Владимир Лаевский
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В первом матче чемпионата мира – 2021 в Риге между сборными России и Чехии закончился первый период. Счёт равный — 1:1.

Календарь ЧМ-2021

Сборная России нанесла девять бросков в створ ворот чехов и выиграла девять вбрасываний из 16.

Сборная Чехии нанесла всего пять бросков по воротам Александра Самонова.

На 5-й минуте встречи нападающий сборной России Антон Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов.

На 10-й минуте чехи совершили перехват и убежали в контратаку. Якуб Флек получил пас, ворвался в зону и с кистей бросил в дальний угол — шайба прошла под блином Александра Самонова.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

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