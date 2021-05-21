Статистика первого периода матча Россия – Чехия: Самонов отразил четыре из пяти бросков

В первом матче чемпионата мира – 2021 в Риге между сборными России и Чехии закончился первый период. Счёт равный — 1:1.
Сборная России нанесла девять бросков в створ ворот чехов и выиграла девять вбрасываний из 16.
Сборная Чехии нанесла всего пять бросков по воротам Александра Самонова.
На 5-й минуте встречи нападающий сборной России Антон Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов.
На 10-й минуте чехи совершили перехват и убежали в контратаку. Якуб Флек получил пас, ворвался в зону и с кистей бросил в дальний угол — шайба прошла под блином Александра Самонова.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
- 21 мая 2021
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