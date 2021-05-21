Главный тренер «Ванкувера» Грин продлит контракт с клубом

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин продлит контракт с клубом.



Как сообщает в «твиттере» хоккейный журналист Даррен Дрегер, было достигнуто соглашение между тренером и клубом, которое будет официально подписано в пятницу утром по американскому времени. Информация о сроке длительности контракта отсутствует.



Грин возглавляет команду из Ванкувера с 2017 года.



За свою игровую карьеру в НХЛ бывший канадский нападающий поиграл за такие клубы, как «Нью-Йорк Айлендерс», «Финикс Койотс» (ныне — «Аризона Койотс»), «Торонто Мейпл Лифс», «Бостон Брюинз» и «Анахайм Дакс».



В сезоне-2020/2021 «Ванкувер» занял седьмое место в Северном дивизионе регулярного чемпионата и не попал в плей-офф. Последним достижением канадского клуба является Президентский кубок – 2011/2012.

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