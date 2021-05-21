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В Латвии пояснили, как болельщики смогут посетить матчи чемпионата мира по хоккею

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В Латвии пояснили, как болельщики смогут посетить матчи чемпионата мира по хоккею
Никита Паглазов
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Хоккейные болельщики смогут посетить матчи чемпионат мира в Латвии, но после принятия финальных документов, сообщил президент Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ) Айгарс Калвитис.

Вчера, 20 мая, на внеочередном заседании парламента Латвии было принято решение допустить зрителей на арены в Риге, сообщает издание Sputnik Латвия. На стадион разрешат вход только тем, кто уже вакцинирован от коронавируса или недавно переболел.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2021 года

Посетить матчи получат возможность фанаты каждой команды-участницы.

Продавать билеты будут только в интернете, но каждый из них необходимо будет привязать к медицинским данным владельца. Этот вопрос правительство Латвии должно решить за несколько дней, также обеспечив безопасность прохода болельщиков на трибуны.

Президент ЛХФ подчеркнул, что правила будут строгими: например, зрителям нужно будет сидеть на своём месте, не снимая маски, нельзя будет перемещаться, не будет организовано питание, а также болельщики останутся без пива.

Напомним, сегодня, 21 мая, стартовал чемпионат мира по хоккею в Латвии. Он продлится до 6 июня.

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