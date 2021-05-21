В Латвии пояснили, как болельщики смогут посетить матчи чемпионата мира по хоккею

Хоккейные болельщики смогут посетить матчи чемпионат мира в Латвии, но после принятия финальных документов, сообщил президент Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ) Айгарс Калвитис.



Вчера, 20 мая, на внеочередном заседании парламента Латвии было принято решение допустить зрителей на арены в Риге, сообщает издание Sputnik Латвия. На стадион разрешат вход только тем, кто уже вакцинирован от коронавируса или недавно переболел.

Посетить матчи получат возможность фанаты каждой команды-участницы.



Продавать билеты будут только в интернете, но каждый из них необходимо будет привязать к медицинским данным владельца. Этот вопрос правительство Латвии должно решить за несколько дней, также обеспечив безопасность прохода болельщиков на трибуны.



Президент ЛХФ подчеркнул, что правила будут строгими: например, зрителям нужно будет сидеть на своём месте, не снимая маски, нельзя будет перемещаться, не будет организовано питание, а также болельщики останутся без пива.



Напомним, сегодня, 21 мая, стартовал чемпионат мира по хоккею в Латвии. Он продлится до 6 июня.