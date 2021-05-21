Гончар отреагировал на мнение Брызгалова, что игроки приезжают на ЧМ с настроем «потусить»

Бывший защитник сборной России по хоккею и экс-тренер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар не согласился с бывшим голкипером сборной Ильёй Брызгаловым в том, что хоккеисты приезжают на чемпионат мира, чтобы «потусить».



«Не согласен здесь с Ильёй. Чемпионат мира всегда был турниром. На турнир ты приезжаешь, чтобы его выиграть. Мне не так часто удавалось выступать на чемпионатах мира, но, когда мы туда приезжали, мы бились, мы боролись за самые высокие места. Играли за сборную и пытались привести её к золоту», — приводит слова Гончара РБК.



Напомним, ранее Брызгалов сказал, что хоккеисты участвуют в турнире с настроем «потусить».

Напомним, чемпионат мира – 2021 пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.