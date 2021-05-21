Французский нападающий Да Коста вернулся в «Автомобилист»

Нападающий Стефан Да Коста перешёл в екатеринбургский «Автомобилист».



Как сообщает официальный сайт клуба, игрок подписал односторонний контракт сроком на два года.



Француз выступал в составе «Автомобилиста» в сезоне-2018/2019. В регулярном сезоне набрал 48 очков (22+26) в 58 матчах, в плей-офф в восьми матчах набрал 3 очка (1+2).



Последним клубом Да Косты является казанский «Ак Барс». В сезоне-2020/2021 в 52 матчах регулярного сезона набрал 57 очков (27+30) и вошёл в пятёрку лучших бомбардиров сезона. В плей-офф провёл 10 встреч, в которых набрал 4 очка (1+3).



Также Да Коста выступал в КХЛ за ЦСКА (2014—2017) и ярославский «Локомотив» (2019—2020). 31-летний нападающий в период с 2011 по 2014 год являлся игроком клуба НХЛ «Оттава Сенаторз».

Новость по теме Стала известна зарплата новичков «Автомобилиста»