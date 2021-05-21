Сборная России забросила шайбу в меньшинстве и вышла вперёд в матче с Чехией

В эти минуты проходит стартовый матч чемпионата мира – 2021 между сборными России и Чехии. К концу второго периода счёт 2:1 в пользу российской команды.
На 36-й минуте россияне совершили перехват и убежали в контратаку. Владислав Каменев вошёл в зону и отдал передачу в центр. Артём Швец-Роговой выкатился на ворота и переиграл Шимона Грубеца.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- 21 мая 2021
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