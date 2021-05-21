Статистика после двух периодов матча Россия – Чехия: Самонов отразил 11 бросков из 13

В первом матче чемпионата мира – 2021 в Риге между сборными России и Чехии закончился второй период. Счёт равный — 2:2.

Сборная России за два периода нанесла 21 бросок в створ ворот чехов и выиграла 25 вбрасываний из 42.



Сборная Чехии нанесла 13 бросков по воротам Александра Самонова и выиграла 17 вбрасываний.



На 5-й минуте встречи нападающий сборной России Антон Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов. На 10-й минуте чехи совершили перехват и убежали в контратаку. Якуб Флек получил пас, ворвался в зону и с кистей бросил в дальний угол — шайба прошла под блином Александра Самонова.

Во втором периоде сначала Артём Швец-Роговой вывел россиян вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Затем, менее чем через две минуты, Якуб Врана сравнял счёт.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.