«Торонто» сообщил последние подробности о состоянии здоровья Тавареса

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» сообщил о состоянии здоровья нападающего Джона Тавареса.
«Капитан «Торонто» Джон Таварес сегодня утром выписан из больницы. Было тщательно обследовано и оценено его состояние здоровья директором медицинского департамента клуба и командой нейрохирургов госпиталя Сент-Майкла. Его оставили в больнице на ночь для наблюдения, а сейчас он находится дома под присмотром группы врачей. Таварес выбыл на неопределённый срок», — говорится в заявлении клуба в «твиттере».
Напомним, в первом периоде матч «Торонто» и «Монреаля» в плей-офф Кубка Стэнли на некоторое время был прерван из-за травмы форварда «Торонто» Джона Тавареса после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.
Матч между клубами из Торонто и Монреаля завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.
- 21 мая 2021
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