Шарангович будет капитаном сборной Беларуси на ЧМ-2021, Плэтт и Хенкель — ассистенты

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович будет капитаном сборной Беларуси на чемпионате мира – 2021, сообщается в телеграм-канале «Хоккей Беларуси».



Его ассистентами станут нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт и защитник казанского «Ак Барса» Кристиан Хенкель.

Сегодня, 22 мая, Беларусь сыграет свой первый матч на чемпионате мира. Сборная встретится с командой Словакии. Старт встречи назначен на 20:15 мск.

Напомним, чемпионат мира изначально должны были принимать Беларусь и Латвия, но теперь все матчи пройдут в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Беларуси сыграет в одной группе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.