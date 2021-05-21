Шарангович будет капитаном сборной Беларуси на ЧМ-2021, Плэтт и Хенкель — ассистенты
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Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович будет капитаном сборной Беларуси на чемпионате мира – 2021, сообщается в телеграм-канале «Хоккей Беларуси».
Его ассистентами станут нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт и защитник казанского «Ак Барса» Кристиан Хенкель.
Сегодня, 22 мая, Беларусь сыграет свой первый матч на чемпионате мира. Сборная встретится с командой Словакии. Старт встречи назначен на 20:15 мск.
Напомним, чемпионат мира изначально должны были принимать Беларусь и Латвия, но теперь все матчи пройдут в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Беларуси сыграет в одной группе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.
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