Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шарангович будет капитаном сборной Беларуси на ЧМ-2021, Плэтт и Хенкель — ассистенты

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Шарангович будет капитаном сборной Беларуси на ЧМ-2021, Плэтт и Хенкель — ассистенты
Владимир Лаевский
Комментарии

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович будет капитаном сборной Беларуси на чемпионате мира – 2021, сообщается в телеграм-канале «Хоккей Беларуси».

Его ассистентами станут нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт и защитник казанского «Ак Барса» Кристиан Хенкель.

Сегодня, 22 мая, Беларусь сыграет свой первый матч на чемпионате мира. Сборная встретится с командой Словакии. Старт встречи назначен на 20:15 мск.

Напомним, чемпионат мира изначально должны были принимать Беларусь и Латвия, но теперь все матчи пройдут в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Беларуси сыграет в одной группе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.

Наши выигрывают в первом матче ЧМ, забив в концовке! Россия – Чехия. LIVE Наши выигрывают в первом матче ЧМ, забив в концовке! Россия – Чехия. LIVE
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021