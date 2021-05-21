Шведский «Лександ» отказался ехать в Беларусь на матч хоккейной ЛЧ

Шведский хоккейный клуб «Лександ» опубликовал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается ехать в Беларусь на матч хоккейной лиги чемпионов.
«Международная федерация хоккея ранее решила не проводить чемпионат мира по хоккею в Беларуси, а недавно Международная федерация биатлона (IBU) перенесла запланированные на осень первые соревнования. Мы принимаем во внимание данную информацию и не видим причин для иной оценки ситуации, поэтому клуб отказывается ехать на матч в Минск. Мы готовы принять «Юность» у себя на домашней арене, как и любую другую команду», — сообщил генеральный директор клуба Клаэс Бергстрём.
Напомним, по результатам жеребьёвки хоккейной лиги чемпионов, «Лександ» попал в группу F вместе с белорусской «Юностью», чешским «Оцеларжи» и швейцарским «Фрибур-Готтероном».
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