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Окулов получил травму после силового Мусила. Форвард не вышел на третий период

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Окулов получил травму после силового Мусила. Форвард не вышел на третий период
Владимир Лаевский
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В эти минуты проходит стартовый матч чемпионата мира — 2021 между сборными России и Чехии. К началу третьего периода счёт 3:2 в пользу россиян.

Во втором периода защитник чешской сборной Давид Мусил применил силовой приём против Константина Окулова. В результате российский нападающий покинул лёд и не вышел на третий период.

На 5-й минуте встречи нападающий сборной России Антон Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов. На 10-й минуте чехи совершили перехват и убежали в контратаку. Якуб Флек получил пас, ворвался в зону и с кистей бросил в дальний угол — шайба прошла под блином Александра Самонова.

Во втором периоде сначала Артём Швец-Роговой вывел россиян вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Затем, менее чем через две минуты, Якуб Врана равнял счёт.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

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