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Сборная России на последней минуте вырвала победу в стартовом матче ЧМ с Чехией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России на последней минуте вырвала победу в стартовом матче ЧМ с Чехией
Владимир Лаевский
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В первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

ЧМ-2021. Группа A
21 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
Чехия
1:0 Бурдасов (Григоренко, Морозов) – 04:16' (5x4)   1:1 Флек (Шпачек) – 09:26' (5x5)   2:1 Швец-Роговой (Каменев) – 36:00' (4x5)   2:2 Врана (Кубалик, Гайек) – 37:53'   3:2 Барабанов (Воронков) – 45:28' (5x5)   3:3 Кубалик (Гронек, Коварж) – 57:23' (5x4)   4:3 Григоренко (Проворов) – 59:41' (5x5)

На 5-й минуте встречи нападающий сборной России Антон Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов. На 10-й минуте чехи совершили перехват и убежали в контратаку. Якуб Флек получил пас, ворвался в зону и с кистей бросил в дальний угол — шайба прошла под блином Александра Самонова. Во втором периоде сначала Артём Швец-Роговой вывел россиян вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Затем, менее чем через две минуты, Якуб Врана сравнял счёт.

На 46-й минуте Александр Барабанов с передачи Дмитрия Воронкова забил третий гол в ворота чехов. На 58-й минуте Доминик Кубалик вновь сравнял счёт.

На последней минуте матча Михаил Григоренко забросил шайбу, которая принесла россиянам победу.

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