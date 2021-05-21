В первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 5-й минуте встречи нападающий сборной России Антон Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов. Во втором периоде Артём Швец-Роговой вывел россиян вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. На 46-й минуте Александр Барабанов с передачи Дмитрия Воронкова забил третий гол в ворота чехов. На последней минуте матча Михаил Григоренко забросил шайбу, которая принесла россиянам победу.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто был лучшим игроком сборной России в матче с Чехией?»
Пройти опрос можно на Quiz.
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