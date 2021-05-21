Пашков — об удалении Тимкина в матче с Чехией: ему нужно менять своё поведение на площадке

Олимпийский чемпион, советский голкипер и тренер Александр Пашков поделился мнением о прошедшей встрече сборной России с командой Чехии на чемпионате мира в Латвии (4:3).

«Победой я доволен, а качеством игры — нет. От этого состава сейчас трудно ждать слаженных и эффективных действий: последние два месяца команда в значительной мере экспериментировала с составом. Надо подождать, возможно, тогда появятся сыгранность, игровые связи и уверенность в своих силах после нескольких матчей. На сегодняшний день содержание игры не впечатляет. Что касается Самонова, он сыграл на своём уровне. Думаю, команда помогла ему выиграть.



Тимкин исходит из той категории игроков, которые не имеют большого международного опыта. Соответственно, он не имеет определённого уровня ответственности за свои действия в составе сборной команды страны. С одной стороны, ему можно многое простить. А с другой… Конечно, ему нужно срочно менять своё отношение и поведение на площадке. Во встречах с сильными соперниками такие удаления могут дорого обойтись нашей команде.



В моменте с шайбой Григоренко было хорошее начало атаки, Михаил получил пас на скорости, находясь в удобной позиции. Перед ним была свободная зона, не наблюдалось соперников. Он очень хорошо исполнил свой бросок: неожиданно, а самое главное, сильно и точно — это поставило вратаря чехов в безвыходное положение», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.