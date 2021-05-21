Александр Самонов признан лучшим игроком сборной России в первом матче ЧМ с Чехией

В первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Лучшим игроком сборной России в первом матче ЧМ с Чехией был признан вратарь Александр Самонов. Голкипер отразил 22 из 25 бросков по воротам.

Лучшим игроком чешской сборной признан защитник Давид Мусил.

Напомним, на пятой минуте встречи нападающий сборной России Антон Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов. Во втором периоде Артём Швец-Роговой вывел россиян вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. На 46-й минуте Александр Барабанов с передачи Дмитрия Воронкова забил третий гол в ворота чехов. На последней минуте матча Михаил Григоренко забросил шайбу, которая принесла россиянам победу.