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Крикунов: России не помешал бы вратарь из НХЛ, но давайте не будем винить Самонова

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Крикунов: России не помешал бы вратарь из НХЛ, но давайте не будем винить Самонова
Салават Муртазин
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о стартовом матче российской команды на чемпионате мира по хоккею против Чехии (4:3).

«Тяжёлая игра, но самое главное, что удалось победить. У Чехии хорошая команда, здорово играют на контратаках — так они нас и обыграли на Евротуре. Сегодня наши ребята старались, внимательно играли в обороне, но всё равно пару раз упустили чехов. Хорошо, что сами поймали соперника и забили столь нужные голы. По игре мы были чуть сильнее, поэтому и победили.

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Эпизод с Тимкиным — чистое удаление. Он боролся, старался отобрать… Засунул клюшку и через колено начал цеплять чеха. Поймите, что это лишь от желания помочь команде, он хотел задержать противника в чужой зоне. Так уж получилось. Да, Тимкина будут винить, но это для других пример, что нельзя удаляться за несколько минут — надо играть аккуратно. В этом удалении не было никакой необходимости.

Игра Самонова? Конечно, нам бы не помешал вратарь из НХЛ. Но давайте не будем винить Самонова, уверенность придёт. Следующая игра с Великобританией — проблем быть не должно. Наберёт. Это чемпионат мира, всё быстрее, да и соперники сильнее. Пускай наберёт по ходу чемпионата. Можем ему пожелать удачи», — сообщил Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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