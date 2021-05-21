Григоренко: у России одна задача — выигрывать каждый матч. Мы и до чехов верили в себя

Нападающий сборной России Михаил Григоренко прокомментировал итоги стартового матча ЧМ с Чехией (4:3).
«Атмосфера хорошая была, по-моему. Почувствовалось, что чемпионат мира идёт, накал присутствовал. Мой гол в концовке так получился: чехи побежали меняться, Проворов мне отдал, я заехал в чужую зону и бросил в дальний угол. Сам даже не понял, что забил, так как услышал звук каркаса ворот, но ребята поехали поздравлять. В целом отличный матч, мы заслужили сегодня победу.
Многие ребята в первый раз приехали на ЧМ, все хотят доказать, что они достойны играть за сборную. Здесь собраны все сильнейшие, кто смог приехать. У нас хорошая команда.
Добавит ли уверенности победа в матче с Чехией? Да тут и так все уверены были в себе, у нашей страны одна задача — выигрывать в каждом матче. Приятно, что обыграли чехов, но нельзя недооценивать следующих соперников», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 21 мая 2021
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