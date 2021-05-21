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В сборной России сообщили, что Сергея Толчинского заявят на матч с Великобританией на ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В сборной России сообщили, что Сергея Толчинского заявят на матч с Великобританией на ЧМ
Павел Панышев
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал состояние нападающего Сергея Толчинского.

«По НХЛ осталось две вакансии, будем думать. По Сергею Толчинскому, думаю, что завтра сыграет, он в неплохом состоянии. Серьёзная работа идёт над игрой в большинстве, дальше оно должно улучшиться. Сегодня были хорошие моменты в большинстве, один гол забили. Штаб доволен работой Константина Шафранова.

Ошибки всегда присутствуют. Главное, чтобы игра шла все 60 минут. Отрезками играли неплохо, но делаем скидку на первый матч. В дальнейшем всё будет улучшаться.

Как отнеслись к тому, что вместо гимна России звучит классическая мелодия? Так сложилось, такова ситуация. Мы так же, как при гимне России, стоим и радуемся победе», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Толчинский пропустил матч с Чехией. Нападающий является MVP Кубка Гагарина сезона-2020/2021.

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