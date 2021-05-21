Бурдасов показывал силу, Григоренко праздновал победу с Самоновым. Россия — Чехия: фото

21 мая в Риге на льду Олимпийского спортивного центра национальная сборная России одержала победу над Чехией в стартовом матче ЧМ-2021. Встреча завершилась со счётом 4:3. Победу команде принёс нападающий Михаил Григоренко, который сумел забросить шайбу на последних секундах матча.

Нападающий сборной России Александр Барабанов подвёл итоги стартовой встречи чемпионата мира против команды Чехии (4:3).



«Достойное качество льда, никаких вопросов. Конечно, непривычно слушать другой гимн. Где-то я слышал раньше эту симфонию, но никаких чувств не вызвало. Самонов — красавчик, здорово играл, подтаскивал нас в нужные моменты. Он заслуженно получил приз лучшему игроку матча, дай бог, чтобы и дальше так продолжал», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Лучшие кадры с матча Россия — Чехия — в фотоподборке «Чемпионата».