Бурдасов показывал силу, Григоренко праздновал победу с Самоновым. Россия — Чехия: фото

21 мая в Риге на льду Олимпийского спортивного центра национальная сборная России одержала победу над Чехией в стартовом матче ЧМ-2021. Встреча завершилась со счётом 4:3. Победу команде принёс нападающий Михаил Григоренко, который сумел забросить шайбу на последних секундах матча.
Нападающий сборной России Александр Барабанов подвёл итоги стартовой встречи чемпионата мира против команды Чехии (4:3).
«Достойное качество льда, никаких вопросов. Конечно, непривычно слушать другой гимн. Где-то я слышал раньше эту симфонию, но никаких чувств не вызвало. Самонов — красавчик, здорово играл, подтаскивал нас в нужные моменты. Он заслуженно получил приз лучшему игроку матча, дай бог, чтобы и дальше так продолжал», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Лучшие кадры с матча Россия — Чехия — в фотоподборке «Чемпионата».
- 21 мая 2021
-
20:00
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:16
-
19:14
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
19:04
-
19:02
-
18:57
-
18:50
-
18:44
-
18:41
-
18:36
-
18:35
-
18:32
-
18:27
-
18:22
-
18:19
-
18:11
-
18:00
-
17:54
-
17:36
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:11
-
17:07