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Бурдасов показывал силу, Григоренко праздновал победу с Самоновым. Россия — Чехия: фото

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Бурдасов показывал силу, Григоренко праздновал победу с Самоновым. Россия — Чехия: фото
Алёна Сахарова
Россия — Чехия
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21 мая в Риге на льду Олимпийского спортивного центра национальная сборная России одержала победу над Чехией в стартовом матче ЧМ-2021. Встреча завершилась со счётом 4:3. Победу команде принёс нападающий Михаил Григоренко, который сумел забросить шайбу на последних секундах матча.

Нападающий сборной России Александр Барабанов подвёл итоги стартовой встречи чемпионата мира против команды Чехии (4:3).

«Достойное качество льда, никаких вопросов. Конечно, непривычно слушать другой гимн. Где-то я слышал раньше эту симфонию, но никаких чувств не вызвало. Самонов — красавчик, здорово играл, подтаскивал нас в нужные моменты. Он заслуженно получил приз лучшему игроку матча, дай бог, чтобы и дальше так продолжал», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Лучшие кадры с матча Россия — Чехия — в фотоподборке «Чемпионата».

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