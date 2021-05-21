Стал известен состав сборной Беларуси на матч ЧМ по хоккею – 2021 против Словакии

Сегодня, 21 мая, в Риге (Латвия) стартует чемпионат мира. Сборная Беларуси в первом матче на турнире сыграет со Словакией.



Команда Беларуси обнародовала стартовый состав. Место в воротах команды займёт Константин Шостак.



Состав сборной Беларуси:



1 звено: Бэйлен – Коробов, Принс – Шарангович – Паре.

2 звено: Знахаренко – Антонов, Комаров – Дрозд – Демков.

3 звено: Лисовец – Хенкель, С.Костицын – Белевич – Платт.

4 звено: Еременко – Фальковский, Лопачук – Нестеров – Стефанович.



Встреча начнётся в 20:15 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Беларусь – Словакия.



В параллельном матче сыграют команды Канады и Латвии.

Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место сборную Чехии.