Стал известен состав сборной Беларуси на матч ЧМ по хоккею – 2021 против Словакии

Сегодня, 21 мая, в Риге (Латвия) стартует чемпионат мира. Сборная Беларуси в первом матче на турнире сыграет со Словакией.
Команда Беларуси обнародовала стартовый состав. Место в воротах команды займёт Константин Шостак.
Состав сборной Беларуси:
1 звено: Бэйлен – Коробов, Принс – Шарангович – Паре.
2 звено: Знахаренко – Антонов, Комаров – Дрозд – Демков.
3 звено: Лисовец – Хенкель, С.Костицын – Белевич – Платт.
4 звено: Еременко – Фальковский, Лопачук – Нестеров – Стефанович.
Встреча начнётся в 20:15 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Беларусь – Словакия.
В параллельном матче сыграют команды Канады и Латвии.
Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место сборную Чехии.
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