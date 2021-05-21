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Стал известен состав сборной Беларуси на матч ЧМ по хоккею – 2021 против Словакии

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен состав сборной Беларуси на матч ЧМ по хоккею – 2021 против Словакии
Никита Паглазов
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Сегодня, 21 мая, в Риге (Латвия) стартует чемпионат мира. Сборная Беларуси в первом матче на турнире сыграет со Словакией.

Команда Беларуси обнародовала стартовый состав. Место в воротах команды займёт Константин Шостак.

Состав сборной Беларуси:

1 звено: Бэйлен – Коробов, Принс – Шарангович – Паре.
2 звено: Знахаренко – Антонов, Комаров – Дрозд – Демков.
3 звено: Лисовец – Хенкель, С.Костицын – Белевич – Платт.
4 звено: Еременко – Фальковский, Лопачук – Нестеров – Стефанович.

Встреча начнётся в 20:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Беларусь – Словакия.

В параллельном матче сыграют команды Канады и Латвии.

Календарь ЧМ-2021

Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место сборную Чехии.

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