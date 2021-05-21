Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в 4-м матче с «Бостоном»

Голкипер Илья Самсонов будет стартовым вратарём «Вашингтон Кэпиталз» в четвертом матче серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз», сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».



В третьей встрече серии россиянин отразил 40 из 43 бросков.



Во втором овертайме Самсонов оставил шайбу за воротами Джастину Шульцу. Защитник «столичных» не разобрался в ситуации и не сумел помешать форварду «мишек» Крэйгу Смиту завести её в ворота.



Это был первый матч голкипера с 2 мая. «Кэпиталз» на данный момент уступают в серии со счётом 1-2.

Напомним, 20 мая в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 ОТ, которая позволила им выйти вперёд в серии — 2-1.