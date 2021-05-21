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Немец – самый молодой игрок, набиравший очки за Словакию на чемпионатах мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Немец – самый молодой игрок, набиравший очки за Словакию на чемпионатах мира
Никита Паглазов
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В эти минуты продолжается первый период матча сборной Беларуси и Словакии. На 4-й минуте счёт открыл нападающий словаков Кристиан Поспишил. Затем беларусы пропустили ещё две шайбы в меньшинстве. На 10-й минуте первого периода отличился Петер Цегларик, на 12-й – дубль оформил Поспишил.

Календарь ЧМ-2021

Автором голевой передачи перед первой шайбой стал защитник Шимон Немец. Он стал самым молодым игроком в истории сборной Словакии, набиравшим очко во встречах на чемпионатах мира. Его возраст – 17 лет, 3 месяца и 6 дней, сообщает в «твиттере» журналист Матей Дерай.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Беларуси и Словакии выступают в группе A вместе с командами России, Швеции, Швейцарии, Дании, Великобритании и Чехии.

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