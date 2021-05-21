Немец – самый молодой игрок, набиравший очки за Словакию на чемпионатах мира

В эти минуты продолжается первый период матча сборной Беларуси и Словакии. На 4-й минуте счёт открыл нападающий словаков Кристиан Поспишил. Затем беларусы пропустили ещё две шайбы в меньшинстве. На 10-й минуте первого периода отличился Петер Цегларик, на 12-й – дубль оформил Поспишил.

Автором голевой передачи перед первой шайбой стал защитник Шимон Немец. Он стал самым молодым игроком в истории сборной Словакии, набиравшим очко во встречах на чемпионатах мира. Его возраст – 17 лет, 3 месяца и 6 дней, сообщает в «твиттере» журналист Матей Дерай.



Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Беларуси и Словакии выступают в группе A вместе с командами России, Швеции, Швейцарии, Дании, Великобритании и Чехии.