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Форвард Беларуси Комаров применил жестокий силовой против 17-летнего защитника Немеца

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард Беларуси Комаров применил жестокий силовой против 17-летнего защитника Немеца
Владимир Лаевский
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В эти минуты проходит стартовый матч чемпионата мира – 2021 между сборными Беларуси и Словакией. К концу первого периода словацкая команды лидирует со счётом 3:0.

В конце игрового отрезка нападающий белорусской сборной Никита Комаров на скорости толкнул на борт 17-летнего защитника словацкой команды Шимона Немеца. Игрок обороны упал на лёд. Комаров получил удаление до конца матча.

Видео грубого силового приёма можно посмотреть в «твиттере» североамериканского журналиста Стивена Эллиса.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Беларуси и Словакии выступают в одной группе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании и Великобритании. В первом матче группы россияне обыграли чехов со счётом 4:3.

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