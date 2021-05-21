Форвард Беларуси Комаров применил жестокий силовой против 17-летнего защитника Немеца

В эти минуты проходит стартовый матч чемпионата мира – 2021 между сборными Беларуси и Словакией. К концу первого периода словацкая команды лидирует со счётом 3:0.

В конце игрового отрезка нападающий белорусской сборной Никита Комаров на скорости толкнул на борт 17-летнего защитника словацкой команды Шимона Немеца. Игрок обороны упал на лёд. Комаров получил удаление до конца матча.

Видео грубого силового приёма можно посмотреть в «твиттере» североамериканского журналиста Стивена Эллиса.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Беларуси и Словакии выступают в одной группе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании и Великобритании. В первом матче группы россияне обыграли чехов со счётом 4:3.