Форвард Беларуси Комаров применил жестокий силовой против 17-летнего защитника Немеца
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В эти минуты проходит стартовый матч чемпионата мира – 2021 между сборными Беларуси и Словакией. К концу первого периода словацкая команды лидирует со счётом 3:0.
В конце игрового отрезка нападающий белорусской сборной Никита Комаров на скорости толкнул на борт 17-летнего защитника словацкой команды Шимона Немеца. Игрок обороны упал на лёд. Комаров получил удаление до конца матча.
Видео грубого силового приёма можно посмотреть в «твиттере» североамериканского журналиста Стивена Эллиса.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Беларуси и Словакии выступают в одной группе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании и Великобритании. В первом матче группы россияне обыграли чехов со счётом 4:3.
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