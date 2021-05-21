Сборная Латвии открыла счёт в игре с Канадой за 1,5 секунды до конца первого периода
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В эти минуты продолжается матч чемпионата мира – 2021 между сборной Канады и хозяевами турнира – Латвией. После первого периода счёт 1:0 в пользу латвийской команды. За полторы секунды до конца периода счёт в матче открыл нападающий Микс Индрашис.
На 20-й минуте форвард Рональд Кениньш нашёл Индрашиса в центре зоны, который кистевым броском запустил шайбу между щитков голкипера.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Латвии и Канады выступают в группе В вместе с командами Германии, Финляндии, США, Норвегии, Казахстана и Италии.
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