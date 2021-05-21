Финский нападающий Оямяки подписал контракт с «Витязем»
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Финский нападающий Нико Оямяки стал игроком «Витязя».
Как сообщает официальный новостной аккаунт пресс-службы КХЛ в «твиттере», между игроком и подмосковным клубом подписан контракт сроком на один год.
В сезоне-2020/2021 Оямяки выступал за шведский «Линчёпинг». В текущем сезоне Оямяки провёл 48 матчей и набрал 16 очков: забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. До этого хоккеист выступал за клубы высшей финской лиги: «Эссят» и «Таппара». Отметим, что права на хоккеиста и ранее принадлежали «Витязю». Также Оямяки стал чемпионом мира 2019 года в составе финской сборной.
В прошедшем сезоне КХЛ «Витязь» занял девятое место в Западном конференции регулярного чемпионата, набрав 59 очков и не выйдя в стадию плей-офф.
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