Как завершится матч сборных России и Великобритании на ЧМ-2021?

Вчера, 21 мая, сборная России провела первый матч на чемпионате мира в Риге (Латвия). Российская сборная на старте турнира обыграла команду Чехии. Предлагаем принять участие в опросе и спрогнозировать, как завершится следующий матч команды Валерия Брагина, который состоится сегодня, 22 мая, против команды Великобритании. Начало встречи — в 16:15 мск.
Пройти опрос можно в Quiz.
На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.
В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 победила сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Чехии.
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