Нападающий «Торонто» Таварес прокомментировал своё состояние после удара коленом в лицо

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал своё состояние в посте на личной странице в «Твиттере».
«Я не могу выразить словами всю ту поддержку, которую я чувствую с прошлого вечера. Рад поделиться, что я дома и восстанавливаюсь. Спасибо моей семье, друзьям, партнёрам по команде, организации „Мэйпл Лифс“, телевизионной сети Leafs Nation и хоккейной общественности за то, что находитесь рядом со мной.
Кроме того, спасибо медицинскому персоналу обеих команд, скорой помощи и все в госпитале Сент-Майкла за их исключительную заботу, которая помогла мне подняться на ноги.
Я с нетерпением жду, когда вновь смогу надеть джерси «Мэйпл Лифс». До тех пор я буду подбадривать ребят вместе с Leafs Nation, пока мы участвуем в плей-офф Кубка Стэнли», — говорится в сообщении.
- 21 мая 2021
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