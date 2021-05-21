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Ротенберг: Самонов провёл 8-й матч в старте, выиграв все. Такой статистики нет ни у кого

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ротенберг: Самонов провёл 8-й матч в старте, выиграв все. Такой статистики нет ни у кого
Никита Паглазов
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о встрече национальной команды с Чехией в рамках чемпионата мира в Латвии (4:3).

«Это очень важная победа, всех поздравляем и благодарим наших болельщиков за поддержку, мы чувствуем её, вся команда делала всё возможное. Было очень важно начать чемпионат мира с победы, мы все это понимали.

Мы — команда, победу определяют именно командные действия, все наши вратари — это часть команды. Самонов провёл свой восьмой матч в старте за сборную России: он сыграл три матча на Кубке Первого канала, два — на Шведских играх и два — на Чешских играх, и все матчи он выиграл, такой статистики нет ни у одного вратаря из наших соперников. Я считаю, что нам главное поддерживать наших вратарей.

Календарь ЧМ-2021

Счёт на табло, мы сегодня выиграли, полчаса порадовались, так как победные эмоции очень важны для команды, и в хорошем настроении продолжаем работать дальше, так как всегда самая важная игра — следующая, поэтому идём вперед шаг за шагом», — сказал Ротенберг агентству ТАСС.

Напомним, следующий матч сборная России проведёт завтра, 22 мая. Соперником нашей команды станет Великобритания. Начало встречи — в 16:15 мск.

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