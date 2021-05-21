Ротенберг: Самонов провёл 8-й матч в старте, выиграв все. Такой статистики нет ни у кого

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о встрече национальной команды с Чехией в рамках чемпионата мира в Латвии (4:3).
«Это очень важная победа, всех поздравляем и благодарим наших болельщиков за поддержку, мы чувствуем её, вся команда делала всё возможное. Было очень важно начать чемпионат мира с победы, мы все это понимали.
Мы — команда, победу определяют именно командные действия, все наши вратари — это часть команды. Самонов провёл свой восьмой матч в старте за сборную России: он сыграл три матча на Кубке Первого канала, два — на Шведских играх и два — на Чешских играх, и все матчи он выиграл, такой статистики нет ни у одного вратаря из наших соперников. Я считаю, что нам главное поддерживать наших вратарей.
Счёт на табло, мы сегодня выиграли, полчаса порадовались, так как победные эмоции очень важны для команды, и в хорошем настроении продолжаем работать дальше, так как всегда самая важная игра — следующая, поэтому идём вперед шаг за шагом», — сказал Ротенберг агентству ТАСС.
Напомним, следующий матч сборная России проведёт завтра, 22 мая. Соперником нашей команды станет Великобритания. Начало встречи — в 16:15 мск.
- 21 мая 2021
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