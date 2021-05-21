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Сборная Латвии всухую обыграла Канаду на домашнем ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Латвии всухую обыграла Канаду на домашнем ЧМ
Владимир Лаевский
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В очередном матче первого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Латвии обыграла команду Канады. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

За полторы секунды до конца первого периода Микс Индрашис, реализовав численное большинство, вывел латвийскую сборную вперёд. Ассистентами выступили Рональд Кениньш и Ральф Фрейбергс. На 29-й минуте Оскар Батня с передачи Рональда Кениньша увеличил преимущество Латвии до двух шайб. Голкипер Матис Кивлениекс оформил шат-аут, отразив все 38 бросков.

ЧМ-2021. Группа B
21 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Канада
Окончен
0 : 2
Латвия
0:1 Индрашис (Кениньш, Фрейбергс) – 19:59' (5x4)   0:2 Батня (Кениньш) – 28:39' (5x5)

Напомним, следующий матч сборная Канада проведёт 23 мая с командой США. Латвия завтра, 22 мая, сыграет с Казахстаном.

Чемпионат мира будет проходить в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня.

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