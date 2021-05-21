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Беларусь потерпела поражение в стартовом матче ЧМ со Словакией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Беларусь потерпела поражение в стартовом матче ЧМ со Словакией
Владимир Лаевский
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В очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Словакии обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) в пользу подопечных Крэйга Рэмзи.

ЧМ-2021. Группа A
21 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Беларусь
Окончен
2 : 5
Словакия
0:1 Поспишил (Немец) – 03:53' (5x5)   0:2 Цегларик (Гернат, Студенич) – 09:17' (5x4)   0:3 Поспишил (Росандич, Криштоф) – 11:02' (5x4)   0:4 Гривик (Лантоши, Цегларик) – 45:05' (5x5)   1:4 Стефанович (Костицын) – 53:25' (5x3)   2:4 Шарангович – 54:22' (5x5)   2:5 Цегларик (Грман) – 59:15' (en)

На 4-й минуте Кристиан Поспишил с передачи Шимона Немеца вывел Словакию вперёд. На 10-й минуте Петер Цегларик увеличил преимущество в счёте до двух шайб. На 12-й минуте Поспишил оформил дубль. В начале третьего периода Марек Гривик забросил четвёртую шайбу в ворота Беларуси.

На 54-й минуте Михаил Стефанович с передачи Сергея Костицына отыграл одну шайбу. Меньше чем через минуту Егор Шарангович забросил вторую шайбу Беларуси в матче.

На последней минуте встречи Петер Цегларик забил пятый гол.

Напомним, в следующей встрече Беларусь сыграет со Швецией. Словакия встретится с Великобританией. Оба матча состоятся 23 мая.

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