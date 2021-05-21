Беларусь потерпела поражение в стартовом матче ЧМ со Словакией

В очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Словакии обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) в пользу подопечных Крэйга Рэмзи.
На 4-й минуте Кристиан Поспишил с передачи Шимона Немеца вывел Словакию вперёд. На 10-й минуте Петер Цегларик увеличил преимущество в счёте до двух шайб. На 12-й минуте Поспишил оформил дубль. В начале третьего периода Марек Гривик забросил четвёртую шайбу в ворота Беларуси.
На 54-й минуте Михаил Стефанович с передачи Сергея Костицына отыграл одну шайбу. Меньше чем через минуту Егор Шарангович забросил вторую шайбу Беларуси в матче.
На последней минуте встречи Петер Цегларик забил пятый гол.
Напомним, в следующей встрече Беларусь сыграет со Швецией. Словакия встретится с Великобританией. Оба матча состоятся 23 мая.
- 21 мая 2021
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