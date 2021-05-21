Результаты матчей 1-го игрового дня и турнирная таблица ЧМ по хоккею — 2021 в Латвии

21 мая стартовал чемпионат мира по хоккею 2021 года в столице Латвии, Риге. В первый игровой день было сыграно четыре встречи.
Сборная России — Сборная Чехии — 4:3
Сборная России одержала первую победу на ЧМ-2021, Чехия потерпела первое поражение. В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко. За Чехию забили Якуб Флек, Якуб Врана и Доминик Кубалик.
Сборная Германии — Сборная Италии — 9:4
Для Германии эта победа стала первой на этом ЧМ. В составе победителей шайбы забросили Том Кюнхакль, Мориц Мюллер, Тобиас Ридер, Фредерик Тиффельс, Марцель Нёбельс, оформивший дубль, Лукас Райхель, Маттиас Плахта и Леонард Пфёдерль. За итальянцев забили Алекс Петан, Лука Фриго, Энтони Бардаро и Даниэль Франк.
Сборная Беларуси — Сборная Словакии — 2:5
В составе победителей шайбы забросили Кристиан Поспишил и Петер Цегларик, оформившие по дублю, а также Марек Гривик. За Беларусь забили Михаил Стефанович и Егор Шарангович.
Сборная Канады — Сборная Латвии — 0:2
Латвия впервые в истории обыграла Канаду. Шайбы в составе победителей забросили Микс Индрашис и Оскар Батня. Голкипер Матис Кивлениекс оформил шат-аут, отразив все 38 бросков.
- 21 мая 2021
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