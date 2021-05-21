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Результаты матчей 1-го игрового дня и турнирная таблица ЧМ по хоккею — 2021 в Латвии

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты матчей 1-го игрового дня и турнирная таблица ЧМ по хоккею — 2021 в Латвии
Владимир Лаевский
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21 мая стартовал чемпионат мира по хоккею 2021 года в столице Латвии, Риге. В первый игровой день было сыграно четыре встречи.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Сборная России — Сборная Чехии — 4:3

Сборная России одержала первую победу на ЧМ-2021, Чехия потерпела первое поражение. В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко. За Чехию забили Якуб Флек, Якуб Врана и Доминик Кубалик.

ЧМ-2021. Группа A
21 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
Чехия
1:0 Бурдасов (Григоренко, Морозов) – 04:16' (5x4)   1:1 Флек (Шпачек) – 09:26' (5x5)   2:1 Швец-Роговой (Каменев) – 36:00' (4x5)   2:2 Врана (Кубалик, Гайек) – 37:53'   3:2 Барабанов (Воронков) – 45:28' (5x5)   3:3 Кубалик (Гронек, Коварж) – 57:23' (5x4)   4:3 Григоренко (Проворов) – 59:41' (5x5)

Сборная Германии — Сборная Италии — 9:4

Для Германии эта победа стала первой на этом ЧМ. В составе победителей шайбы забросили Том Кюнхакль, Мориц Мюллер, Тобиас Ридер, Фредерик Тиффельс, Марцель Нёбельс, оформивший дубль, Лукас Райхель, Маттиас Плахта и Леонард Пфёдерль. За итальянцев забили Алекс Петан, Лука Фриго, Энтони Бардаро и Даниэль Франк.

ЧМ-2021. Группа B
21 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Германия
Окончен
9 : 4
Италия
1:0 Кюнхакль (Креммер) – 15:56' (5x5)   1:1 Петан (Мичели) – 17:42' (5x5)   1:2 Фриго (Маньябоско, Бардаро) – 18:07' (5x5)   2:2 Мюллер (Айзеншмид, Лойбль) – 18:44' (5x5)   3:2 Ридер (Кюнхакль, Креммер) – 24:23' (5x5)   4:2 Тиффельс (Айзеншмид, Плахта) – 27:47' (5x4)   5:2 Нёбельс (Мюллер, Пфёдерль) – 35:13' (5x5)   6:2 Райхель (Зайдер) – 37:52' (5x5)   7:2 Нёбельс (Пфёдерль, Райхель) – 38:35' (5x5)   8:2 Плахта (Тиффельс, Хольцер) – 42:52' (3x5)   8:3 Бардаро (Делука) – 43:22' (5x4)   8:4 Франк (Фриго) – 44:06' (5x4)   9:4 Пфёдерль (Нёбельс, Райхель) – 48:41' (5x5)

Сборная Беларуси — Сборная Словакии — 2:5

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Поспишил и Петер Цегларик, оформившие по дублю, а также Марек Гривик. За Беларусь забили Михаил Стефанович и Егор Шарангович.

ЧМ-2021. Группа A
21 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Беларусь
Окончен
2 : 5
Словакия
0:1 Поспишил (Немец) – 03:53' (5x5)   0:2 Цегларик (Гернат, Студенич) – 09:17' (5x4)   0:3 Поспишил (Росандич, Криштоф) – 11:02' (5x4)   0:4 Гривик (Лантоши, Цегларик) – 45:05' (5x5)   1:4 Стефанович (Костицын) – 53:25' (5x3)   2:4 Шарангович – 54:22' (5x5)   2:5 Цегларик (Грман) – 59:15' (en)

Сборная Канады — Сборная Латвии — 0:2

Латвия впервые в истории обыграла Канаду. Шайбы в составе победителей забросили Микс Индрашис и Оскар Батня. Голкипер Матис Кивлениекс оформил шат-аут, отразив все 38 бросков.

ЧМ-2021. Группа B
21 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Канада
Окончен
0 : 2
Латвия
0:1 Индрашис (Кениньш, Фрейбергс) – 19:59' (5x4)   0:2 Батня (Кениньш) – 28:39' (5x5)
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