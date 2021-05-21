Результаты матчей 1-го игрового дня и турнирная таблица ЧМ по хоккею — 2021 в Латвии

21 мая стартовал чемпионат мира по хоккею 2021 года в столице Латвии, Риге. В первый игровой день было сыграно четыре встречи.

Сборная России — Сборная Чехии — 4:3

Сборная России одержала первую победу на ЧМ-2021, Чехия потерпела первое поражение. В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко. За Чехию забили Якуб Флек, Якуб Врана и Доминик Кубалик.

Сборная Германии — Сборная Италии — 9:4

Для Германии эта победа стала первой на этом ЧМ. В составе победителей шайбы забросили Том Кюнхакль, Мориц Мюллер, Тобиас Ридер, Фредерик Тиффельс, Марцель Нёбельс, оформивший дубль, Лукас Райхель, Маттиас Плахта и Леонард Пфёдерль. За итальянцев забили Алекс Петан, Лука Фриго, Энтони Бардаро и Даниэль Франк.

Сборная Беларуси — Сборная Словакии — 2:5

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Поспишил и Петер Цегларик, оформившие по дублю, а также Марек Гривик. За Беларусь забили Михаил Стефанович и Егор Шарангович.

Сборная Канады — Сборная Латвии — 0:2

Латвия впервые в истории обыграла Канаду. Шайбы в составе победителей забросили Микс Индрашис и Оскар Батня. Голкипер Матис Кивлениекс оформил шат-аут, отразив все 38 бросков.