Фрейбергс: доказали, что Латвия тоже хоккейная нация. Мы маленькая, но гордая страна

Защитник сборной Латвии Ральф Фрейбергс подвёл итоги победной встречи с Канадой (2:0).
«Гол Индрашиса был очень важен. Мы открыли счёт, заполучили преимущество. Микс бросал, а Кениньш набрал скорость и сделал отличную передачу. Это был важный гол, мы поняли, что можем победить.
Для сборной Латвии игра вратаря всегда делает 90% победы. Сегодня Кивлениекс был невероятен, ничего не отдал канадцам. Спасибо ему, он был большой частью этой победы. С Казахстаном планируем играть точно также. Сегодня порадуемся, хорошо поспим и выйдем с таким же настроем.
Реванш за поражение в Риге 0:11 в 2006 году очень важен, мы маленькая, но гордая страна. Мы никогда не обыгрывали Канаду на чемпионатах мира. Это особенный момент, мы доказали канадской хоккейной нации, что в Латвии тоже хоккейная нация. Может маленькая, у нас меньше людей и игроков, но мы любим хоккей.
Надеюсь, в следующий раз мы получим больше уважения. Знаю, что канадцы нас уважают, а мы — их, но это особенная победа», — передаёт слова Фрейбергса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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