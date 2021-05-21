Стефанович: очень много штрафа в первом периоде. Потом перестроились, игра была равная

Нападающий сборной Беларуси Михаил Стефанович подвёл итоги встречи его команды против Словакии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (2:5), а также сообщил о намеренности грубой игры Никиты Комарова.
«Очень много штрафа сегодня, особенно в первом периоде. Тяжело на таком уровне много играть в меньшинстве. После этого перестроились, а так считаю равная игра, не хватило везения.
Удаление Комарова? У нас не было задания на грубую игру. Никита просто завершал силовой прием. Не видел момент, думаю, директорат будет разбираться, насколько это грубое удаление», — передает слова Стефановича корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Напомним, следующий матч на чемпионате мира – 2021 сборная Беларуси проведёт 23 мая против сборной Швеции. Начало встречи — в 16:15 мск.
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