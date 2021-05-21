Нападающий сборной Латвии рассказал, что принесло его команде победу в матче с Канадой
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Нападающий сборной Латвии Рональд Кениньш подвёл итоги победной встречи с Канадой (2:0).
«Отличные ощущения от победы в матче с Канадой. Мы знали, что делаем, вышли с хорошей энергией, играли просто, выводили шайбу из своей зоны, доставляли её глубоко в зону атаки, шли в силовую борьбу, создавали трафик перед вратарём. Это принесло нам победу. Кивлениекс провёл великолепный матч, надеюсь, он продолжит в том же духе», — передаёт слова Кениньша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в очередном матче первого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Латвии обыграла команду Канады. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Новость по темеСборная Латвии всухую обыграла Канаду на домашнем ЧМ
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