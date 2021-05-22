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Боб Хартли рассказал, как сборной Латвии удалось обыграть Канаду на ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Боб Хартли рассказал, как сборной Латвии удалось обыграть Канаду на ЧМ
Елена Кузнецова
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Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал итоги встречи с Канадой (2:0).

«Насколько команда выполнила мой план на игру? Последние пару дней мы говорили о большом шоу, о старте матчем со сборной Канады. На такие матчи очень легко настраиваться. Говорил с Кивлениексом о том, что для вратаря матчи с большими хоккейными державами всегда становятся большим вызовом, ведь его игра может стать решающим фактором. И он стал решающим фактором, держал нас в игре в первом периоде.

Было важно забить первыми, не хотели играть, уступая в счёте. В Канаде много молодых ребят с большим потенциалом. Знали, что если они выйдут вперёд, то могут взвинтить скорость. Мы забили в концовке первого периода, во втором Батня подправил шайбу. Не то чтобы мы думали, что игра у нас под контролем, но мы знали, какой хоккей предложит Канада, поэтому было легче подготовиться к обороне. Наши ребята проделали невероятную работу.

Какие ощущения, что только что обыграл свою родную страну со сборной Латвии? Матчи с Канадой всегда особенные, это же моя страна. Но каких-то особых чувств победа над родной страной не вызывает, я сделал свою работу, представляя Латвию, я главный тренер их сборной, единственный легионер в команде. Я прикладываю все усилия, чтобы помочь нашим игрокам. У нас отличные лидеры, меня поддерживают федерация хоккея Латвии.

Играть против красных джерси с кленовым листом – всегда особенный момент. Горжусь своей страной, но это обычный матч. Я же уже не впервые вывожу команду на матч с Канадой. Кажется, мы играли в Дании, когда Коннор Макдэвид забил в овертайме. Это важная победа, хотели стартовать на хорошей ноте. Завтра ещё один важный матч с Казахстаном. Горжусь нашими игроками», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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