«Авангард» — о победе Латвии над Канадой: 2:0 — засушили «листья»!

Омский «Авангард» отметил в соцсетях победу сборной Латвии над командой Канады в матче первого тура чемпионата мира по хоккею в Риге (2:0).



«Под руководством Боба Хартли сборная Латвии впервые в истории обыгрывает сборную Канады. 2:0 — засушили «листья»!», — написал официальный аккаунт «Авангарда» в «твиттере».



Напомним, Боб Хартли совмещает посты в омском клубе и в латвийской национальной сборной.



Эта победа стала первой для латвийской сборной в матчах с «кленовыми листьями» на крупных международных турнирах — ЧМ и Олимпиаде. Ранее лучшим результатом была ничья на чемпионате мира 1997 года.



Следующую встречу Латвия проведёт сегодня, 22 мая, против сборной Казахстана. Начало встречи — в 20:15 мск.