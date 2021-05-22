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Все голы матча Беларусь — Словакия на ЧМ-2021, видеообзор встречи

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Все голы матча Беларусь — Словакия на ЧМ-2021, видеообзор встречи
Никита Паглазов
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В матче первого тура чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Беларуси уступила команде Словакии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 2:5 (0:3, 0:0, 2:2) в пользу подопечных Крейга Рэмзи.

На 4-й минуте счёт во встрече открыл словак Кристиан Поспишил. На 10-й минуте первого периода Словакия удвоила преимущество, в большинстве отличился Петер Цегларик. Ещё одну шайбу в большинстве словаки забросили на 12-й минуте – дубль оформил Поспишил.

В третьем периоде на 6-й минуте четвёртую шайбу в ворота Беларуси забросил Марек Гривик. На 54-й и 55-й минутах беларусы сумели забросить две шайбы, авторы – Михаил Стефанович и Егор Шарангович соответственно. На последней минуте встречи финальную точку поставил Петер Цегларик, оформив дубль.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

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