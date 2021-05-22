Все голы матча Беларусь — Словакия на ЧМ-2021, видеообзор встречи

В матче первого тура чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Беларуси уступила команде Словакии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 2:5 (0:3, 0:0, 2:2) в пользу подопечных Крейга Рэмзи.



На 4-й минуте счёт во встрече открыл словак Кристиан Поспишил. На 10-й минуте первого периода Словакия удвоила преимущество, в большинстве отличился Петер Цегларик. Ещё одну шайбу в большинстве словаки забросили на 12-й минуте – дубль оформил Поспишил.



В третьем периоде на 6-й минуте четвёртую шайбу в ворота Беларуси забросил Марек Гривик. На 54-й и 55-й минутах беларусы сумели забросить две шайбы, авторы – Михаил Стефанович и Егор Шарангович соответственно. На последней минуте встречи финальную точку поставил Петер Цегларик, оформив дубль.

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