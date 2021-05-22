Все голы матча Беларусь — Словакия на ЧМ-2021, видеообзор встречи

В матче первого тура чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Беларуси уступила команде Словакии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 2:5 (0:3, 0:0, 2:2) в пользу подопечных Крейга Рэмзи.
На 4-й минуте счёт во встрече открыл словак Кристиан Поспишил. На 10-й минуте первого периода Словакия удвоила преимущество, в большинстве отличился Петер Цегларик. Ещё одну шайбу в большинстве словаки забросили на 12-й минуте – дубль оформил Поспишил.
В третьем периоде на 6-й минуте четвёртую шайбу в ворота Беларуси забросил Марек Гривик. На 54-й и 55-й минутах беларусы сумели забросить две шайбы, авторы – Михаил Стефанович и Егор Шарангович соответственно. На последней минуте встречи финальную точку поставил Петер Цегларик, оформив дубль.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
- 22 мая 2021
-
00:39
-
00:35
-
00:29
-
00:22
-
00:09
-
00:08
- 21 мая 2021
-
23:56
-
23:46
-
23:45
-
23:41
-
23:39
-
23:34
-
23:30
-
23:25
-
22:57
-
22:48
-
22:45
-
22:32
-
22:24
-
22:08
-
21:23
-
20:59
-
20:55
-
20:45
-
20:43
-
20:32
-
20:21
-
20:17
-
20:17
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:40
-
19:39
-
19:34