Главный тренер сборной Словакии Рэмзи прокомментировал победу над Беларусью на ЧМ

Главный тренер сборной Словакии Крейг Рэмзи подвёл итоги встречи против команды Беларуси на чемпионате мира по хоккею в Латвии (5:2).



«Если говорить кратко, то было непросто. Встретились две крепкие команды, и одна из них была хороша сегодня. Мы хорошо двигались по площадке, неплохо атаковали. Мы сыграли достойный, умный поединок. Наше большинство было сегодня эффективным, мы много бросали по воротам. Мои ребята отлично себя проявили в нападении, в защите, и вратарь сегодня действовал очень хорошо.



Что случилось с командой в третьем периоде? Сейчас мнение относительно моего коллектива таково, что это быстрая и прогрессирующая команда. Мои подопечные достаточно активно двигаются с шайбой и забрасывают прекрасные голы. Очень рад, что нам удалось забросить, ведь это лучше, чем счёт 0:0, при котором одна шайба может всё перевернуть. Мы забили четыре, и одну добавили в пустые ворота», — цитирует главного тренера сборной Словакии Крэйга Рэмзи на послематчевой пресс-конференции издание «Белорусский хоккей».

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