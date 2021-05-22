Пирри: было здорово увидеть канадских солдат около гостиницы

Нападающий сборной Канады Брэндон Пирри прокомментировал итоги встречи с хозяевами чемпионата мира командой Латвии (0:2).



«Было здорово увидеть наших болельщиков и солдат около гостиницы. Мы гордая страна, и увидеть наших военных… Мы благодарны им за то, что они делают, они настоящие герои. Они потратили время, чтобы прийти и поддержать нас. Мы им очень признательны.



Надо отдать Латвии должное. Мы знали, что они будут плотно играть в обороне. Также надо похвалить их вратаря, он хорошо сыграл. Для многих из нас это была первая игра на большой площадке. Это привносит разницу. По ходу игры мы создали гораздо больше голевых моментов. Мы были нацелены на ворота, но площадка очень большая. Нельзя так просто бросить издалека, шайба летит до цели на несколько секунд дольше. Но мы это поняли. Мы были близки к голу. Были положительные моменты, которые можно извлечь из этой игры. Мы знаем, как можем и как будем играть в следующем матче", — передаёт слова Пирри корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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